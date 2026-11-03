TFF'den A Millî Takım kadrosu açıklaması

TFF, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunun A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından cuma günü saat 14.00'te yapılacak basın toplantısında açıklanacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

6 KASIM'DA CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından 6 Kasım Cuma günü canlı yayında açıklanacak.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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