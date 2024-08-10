Muslera'dan maç sonu ilginç açıklama: Bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyorlar

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirerek 'Ferrari' örneği verdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu açılış maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, Ferrari örneği vererek şöyle konuştu:

"Beşiktaş'a karşı kötü bir mağlubiyet aldık biliyorsunuz. Bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyorlar. Elias, Gabriel ve Michy'e hoş geldiniz demek istiyorum. Attığı gol için Batshuayi'yi tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarım çok fazla çalıştılar. Şu anda sezonun başındayız. Her zaman yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MUSLERA: GALATASARAY'A GELMEK İSTİYORLAR

Transfer dönemine değinen Muslera, "Motivasyon tabii ki Galatasaray'dır. 13 yılda 17 kupa kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Gelen oyuncular için yönetime teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok katkı verecek oyuncular. Katkı vermeye de devam edecekler. Umarım bu şekilde de devam eder." dedi.