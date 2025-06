Necati Ateş resmen duyurdu! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini açıklayan Necati Ateş, Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde yerine transfer edilebilecek futbolcuların isimlerini de verdi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen ve aynı zamanda sarı kırmızılılarda antrenörlük de yapan Necati Ateş, eski takımının transfer gündemini değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ateş, Galatasaray'ın kaleye Emiliano Martinez'i transfer etmesi gerektiğini savundu.

"BU İKİ KALECİDEN BİR TANESİNİ ALMAK GEREK"

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ateş, "Petrovic çok iyi kaleci. Olympiakos'un kalecisi Tzolakis harika bir kaleci, Yunanistan'da Panathiniakos'ta çalışırken, onu yakından gözlemledim. Onlara karşı 4-5 maç oynadık. Ayaklarını iyi kullanıyor. Bu iki kaleciden bir tanesini almak gerek. Ama çok para ödenecek ise Emiliano Martinez'e gitmek en doğrusu. Ter Stegen uzun süredir oynamıyor. Bu kadar para ona verilmez. Martinez'e verilir" dedi.

"OSIMHEN GİBİSİNİ BULMANIZ ÇOK ZOR"

Victor Osimhen'in Galatasaray'ı çok beklettiğini söyleyen Necati Ateş, "Osimhen'in karar vermek için bu kadar beklemesi normal değil. Galatasaray, Osimhen için yapabileceği her şeyi yaptı. Daha fazlası olmaz. Osimhen olmazsa Galatasaray çok iyi bir santrafor alacak; çünkü Icardi'nin nasıl döneceği bilinmiyor. Jonathan David bu seviyelerde bir santrafor. Osimhen a plus, Jonathan David a... A plus oyuncu dünyada 4 ya da 5 tane. Osimhen gibi a plus bir oyuncuyu bulmanız çok zor" ifadelerini kullandı.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN BONSERVİSİ

Necati Ateş, sarı kırmızılıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini de duyurdu. Ateş, Barış Alper'in ayrılması durumunda sarı kırmızılıların yıldız oyunculara yönelmesi gerektiğini söyledi ve şu sözleri sarf etti:

"Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlara var. Giderse Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Kingsley Coman, Serge Gnabry gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon Euroya olur."

Necati Ateş, Nelsson, Derick Köln ve Nicolo Zaniolo'nun gönderileceğini ve geniş kadroda şansları olmadığını sözlerine ekledi.