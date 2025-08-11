Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Omar Fayed’e Portekiz talibi! Mourinho’nun planlarında yok
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Mısırlı stoper için FC Arouca devreye girdi. Sarı-lacivertliler, daha önce iki kez kiraladığı Fayed’i Portekiz ekibine de aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Omar Fayed için FC Arouca devreye girdi. Portekiz temsilcisi, Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

Omar Fayed’e Portekiz talibi! Mourinho’nun planlarında yok - 1. Resim

Fenerbahçe, daha önce Novi Pazar ve Beerschot’a kiraladığı Fayed’i Arauca’ya yine aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.

