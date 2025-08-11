Omar Fayed’e Portekiz talibi! Mourinho’nun planlarında yok
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Mısırlı stoper için FC Arouca devreye girdi. Sarı-lacivertliler, daha önce iki kez kiraladığı Fayed’i Portekiz ekibine de aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Omar Fayed için FC Arouca devreye girdi. Portekiz temsilcisi, Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe, daha önce Novi Pazar ve Beerschot’a kiraladığı Fayed’i Arauca’ya yine aynı şekilde göndermeye sıcak bakıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker