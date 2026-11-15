Grupta beş maçta sıfır çeken A Millî Takım, Uluslar A Ligi’nde kalabilmek adına kritik bir maça çıkacak. Bordeaux’da oynanacak karşılaşma 22.45’te başlayacak.

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Uluslar A Ligi’nde çıktığı beş maçta puan alamayan ve 44 yıl aradan sonra üst üste beş maçını kaybeden Türkiye, gruptaki son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bordeaux’daki Matmut Atlantique Stadı’nda oynanacak mücadele 22.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

Neden olmasın? Daha önce dünya şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmiştik

Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel’de 22.45’te karşı karşıya gelecek. Fransa maçı, Uluslar A Ligi’nde kalabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Beş maçımızı da kaybetmiş olmamıza rağmen A Ligi’nde kalma ihtimalimiz hâlâ sürüyor.

Neden olmasın? Daha önce dünya şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmiştik

1 PUAN YETEBİLİR

Uluslar A Ligi’ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlardan puan ve averaj bakımından en kötü durumda bulunan ikisi doğrudan B Ligi’ne düşecek, diğer ikisi ise B Ligi’nden gelen iki takımla play-off oynayacak.

Ay yıldızlı takımımız, Haziran 2019’da Konya’ya son dünya şampiyonu unvanıyla gelen Fransa’yı EURO 2020 elemelerinde 2-0 yenmeyi başarmış, Ekim 2019’da Paris’te oynanan rövanş maçından da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçta alacağımız 1 puan bile Uluslar A Ligi’nde en kötü sonuncular arasında yer almamızı önleyerek play-off yolunu açabilir.

Neden olmasın? Daha önce dünya şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmiştik

ÇILDIRTAN TABLO

Millî Takım, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 7 yenilgi alan ve yalnızca ABD’yi yenebilen ay yıldızlılar, kalelerinde 18 gol görürken sadece 5 gol atabildi.

Neden olmasın? Daha önce dünya şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmiştik

FRANSA İLE 8. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki altıncı maçlarında sekizinci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Dördü resmî, üçü özel olmak üzere oynanan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

Neden olmasın? Daha önce dünya şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmiştik

A Millî Takım, Fransa karşısında 660. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, 103 yıllık tarihinde 370’i resmî, 289’u özel olmak üzere 659 maçta 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 248 yenilgi aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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