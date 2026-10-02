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Spor

Nihat Özbağı: Stat projesinin 1 milyon dolarlık proje bedelini üstleneceğim

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Nihat Özbağı: Stat projesinin 1 milyon dolarlık proje bedelini üstleneceğim
Başlık ResmiNihat Özbağı: Stat projesinin 1 milyon dolarlık proje bedelini üstleneceğim

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedellerini karşılayacağını söyledi.

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Nihat Özbağı, sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktardı.

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"YANLIŞ ANLAŞILMAYI DÜZELTMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe yöneticisi Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon avro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı
Başlık ResmiFenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı

"PROJELER BİTTİ, ONAY SAFHASINDA"

Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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