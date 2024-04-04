Nobel ödüllü Aziz Sancar, Galatasaray ve Okan Buruk'a övgü

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Galatasaray Dergisi'ne röportaj verdi. Gönül verdiği takımla ilgili samimi açıklamalar yapan Sancar, Galatasaray’ı destekleyen bir aile geleneğinin içine doğdum. Sanırım bu beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Galatasaray Dergisi'nin Nisan ayı sayısına özel açıklamalarda bulundu.

Veysel Balkaya'nın sorularını cevaplayan Sancar, sarı-kırmızılı renklerle olan hikayesine değindi.

Gençliğinizde kalecilik yaptınız… Futbolculuğun sizin hayatınızdaki yeri neydi?

Evet. Futbol oynadığımız zamanlarda Genç Milli Takım’a kadar seçilmiştim. Genç Milli Takım Malatya’da toplanıyordu ama gidemedim. Sonra hikayem farklı yerlerde ilerledi...

Galatasaraylı olma hikayenizi anlatır mısınız?

Galatasaray’ı destekleyen bir aile geleneğinin içine doğdum. Sanırım bu beni etkiledi. Kaleciliğe olan ilgim ve o dönem Galatasaray’ın sahip olduğu kaleciler de Galatasaraylı olmamda büyük rol oynadı.

Unutamadığınız bir maçı soralım…

1967 yıllında Turgay Şener onuruna yapılan jübile maçını hiç unutamam. Lev Yashin ve birçok efsane isim de davet edilmişti.

Ultraslan’ın cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladığı, sizin de içinde yer aldığınız koreografiyi gördüğünüzde neler hissettiniz?

Çok duygulandım. Onur duydum. Galatasaray camiasına ve taraftarına çok minnettarım.

Futbol oynadığınız dönemde Turgay Şeren sizin için idoldü. Turgay Şeren, sizin ne ifade

ediyor?

Turgay Şeren, benim için üstün kabiliyeti ve efendiliği ifade ediyor. 2015 yılında bana bir imzalı formasını göndermişti, hala saklarım.

Bir kaleci olarak Icardi’ye karşı oynamak ister miydiniz?

Icardi’ye karşı oynamak isterdim. Kaleciler daima iyi santraforlara karşı oynamak ister.

Galatasaray’ın bu sezonki performansı hakkında neler söylersiniz?

Takımın performansını beğeniyorum. Açıkçası takımın durumundan dolayı çok mutluyum. Okan Hoca’nın takımını çok beğeniyorum...

Sizin için Galatasaray’ı diğer kulüplerden ayıran özellikler neler?

Gönül bağlarını izah etmek zor. Galatasaray’ın renklerini seviyorum.

Galatasaray taraftarına mesajınız nedir?

Gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü kendilerine çok minnettarım. CİMBOM-BOM

AZİZ SANCAR'IN GÖZÜNDEN

Fernando Muslera: Çok beğeniyorum. Evimde forması var.

Turgay Şeren: Galatasaray’ın efsanesidir.

Metin Oktay: İlham kaynağı.

Gheorge Hagi: Sanatçı.

Galatasaray: Ortak sevda… Eşim de Galatasaray taraftarı. Evimizde takımımız.