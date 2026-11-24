Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 4-2 yenen Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, hak edilen bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Bertuğ hakkında konuşan Şahin, "Bertuğ'u en çok eleştiren kişi benim. En çok yanında olmaya çalışan kişi de benim. Bertuğ'un şunu anlaması gerekiyor, yeteneğini en net şekilde kullanması. Futbolda ne yazık ki duygusallık yok" dedi. Müsabakada talihsiz bir şekilde sakatlanan Emin Bayram hakkında bilgi veren Nuri Şahin, "Ne yazık ki çok pahalıya mal oldu. Emin Bayram büyük ihtimalle sezonu kapattı" diye konuştu.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 38 yaşındaki teknik adam, basın toplantısında soruları cevapladı.

"EMİN BAYRAM BÜYÜK İHTİMALLE SEZONU KAPATTI"

Değerli bir galibiyete imza attıklarını belirten Nuri Şahin, "Ne yazık ki çok pahalıya mal oldu. Emin Bayram büyük ihtimalle sezonu kapattı. Onunla beraber birkaç oyuncumuzun sakatlığı var. Başından sonuna kadar, 2-0'dan sonra bile maçı hak eden taraf bizdik. Bu konuda bugün çok mütevazı olmayacağım. Çünkü futbolda her şeyi yapan bir Başakşehir vardı. Çok fazla orta kestik ama rakip bize sadece bugün bunu verdi. Oyuncularım ilk yarıda biraz onun mahcubiyetini yaşadı. Çünkü merkez setlerimiz var. Bunları da deneyelim kafasındaydı oyuncular ama hiç gerek yoktu. Bugün yapmamız gereken tek şey birebirleri izole edip kenarlardan orta kesip ceza sahasını doldurmaktı. Devrede oyuncularımızı bu konuda biraz daha cesaretlendirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan Emin'e onu çok sevdiğimizi, onun yanında olacağımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Futbol Takımı

"YOKLUĞU BİZİ BİRAZ ZORLAYACAK"

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Abbosbek Fayzullaev, 6 hafta olmayacak. Emin, 6-8 ay aramızda olmayacak. Ne yazık ki ameliyat olacak. Hamza çok ağır bir sakatlık geçirdi. 6-8 hafta aramızda olmayacak. Christopher Operi ameliyat oldu, 4 ay olmayacak. Yusuf Sarı ameliyat oldu. Önümüzdeki 3 haftalık bir süreç var. Ousseynou Ba ile ilgili ne yazık ki net bir bilgi veremiyoruz ama en hızlı beklediğimiz aralarında Yusuf Sarı ve Ba. Onur Ergün'de mecburi değişiklik oldu. Emin'in olayı biraz plansız oldu. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. O bizi biraz zorlayacak. Reaksiyon vermemiz gerekiyorsa transferlere reaksiyon veririz ama şu anda daha önümüzdeki haftalar, maçlar var. Onu çok düşünecek değilim."

"DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİ ONU ÇOK ÜZDÜ"

Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Bertuğ Yıldırım ile ilgili de konuşan Nuri Şahin, "Bertuğ'u en çok eleştiren kişi benim. En çok yanında olmaya çalışan kişi de benim. Bertuğ'un şunu anlaması gerekiyor, yeteneğini en net şekilde kullanması. Futbolda ne yazık ki duygusallık yok. Ben duygusal bir insanım ama duygusallığa yer yok. Forma geldiği zaman koparıp alması lazım. Dünya Kupası'na gidememesi onu çok üzdü. Bizi de çok üzdü. Şimdi biz ona aslında geçen sezon ikinci devre bir plan yapmıştık ve hedefimiz onu Dünya Kupası'na göndermekti. Hocanın takdiriyle ne yazık ki gidemedi. O, Bertuğ'u biraz yıprattı. Sezona da çok iyi girmedi. Öz eleştiri yapması gereken konu bu. Yeteneklerinin farkındayım, farklı özellikleri var. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak devam eder. Allah çalışana veriyor. Bugün de Bertuğ'a verdi. İnşallah yolu açık olur. Ben her zaman onun yanındayım ama onu rahat bırakmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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