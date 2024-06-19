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O nasıl vuruş Arda abii! Milli yıldızımız turnuvanın en şık golünü attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
O nasıl vuruş Arda abii! Milli yıldızımız turnuvanın en şık golünü attı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Güler füzesiyle Gürcistan’ı yıkarken Cristano Ronaldo’nun da rekorunu kırdı. Real Madrid’in file bekçisi Thibaut Courtois sosyal medya hesabından, “Arda abii” mesajı paylaşarak oyuncumuzu tebrik etti. Bir başka takım arkadaşı İngiliz Bellingham da, “Hiç şaşırmadım abi” mesajı yayınladı.

Arda Güler dün öyle bir gol attı ki yıldızlarla dolu EURO 2024’e damgasını vurdu. Maç 1-1 devam ederken dakikalar 65’i gösteriyordu. Arda yaklaşık 30 metre mesafeden ve sağ çaprazdan müthiş bir füze savurdu. Top 90 tabir edilen yerden filelerle buluşurken millî takımımız 2-1 öne geçti. Arda A Millî Takımımız’ın Avrupa şampiyonalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. 

BELLİNGHAM ÖVDÜ

Yıldızımız 19 yaş 114 günle, Cristiano Ronaldo’yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak turnuva tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Real Madrid’in file bekçisi Thibaut Courtois sosyal medya hesabından, “Arda abii” mesajı paylaşarak oyuncumuzu tebrik etti. Bir başka takım arkadaşı İngiliz Bellingham da, “Hiç şaşırmadım abi” mesajı yayınladı.

İSPANYOLLAR ŞAŞKIN

Ne biçim bir gol attı!

İspanyol basını manşete çıkardığı Arda Güler’i övdü:

As: Usta işi Arda Güler

El Pais: Türkiye Arda’nın mükemmel golüyle kazandı. 

El Mundo: Güler’in ustalığı Türkiye’ye zafer getirdi. 

Mundo Deportivo: Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol attı.

Marca: Genç Türk incisi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Güler: Semih abiyi izliyordum bugün gerçek oldu
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