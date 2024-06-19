Arda Güler: Semih abiyi izliyordum bugün gerçek oldu

EURO 2024'te Türkiye ilk maçını Gürcistan ile yaptı. Millilerimiz karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvanın şuana kadar en mükemmel golünü atan Arda Güler ise "EURO 2008’de Semih abinin Hırvatistan’a o golünü çocukluktan beri izler bu anları hayal ederdim. Topu aldığımda golü atacağımı hissettim" dedi.

Arda Güler maçın en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız, “İnanılmaz duygular içindeyim” derken, “EURO 2008’de Semih abinin Hırvatistan’a o golünü çocukluktan beri izler bu anları hayal ederdim. Topu aldığımda golü atacağımı hissettim. İdmanlarda bu vuruşu çok çalışıyorum” sözlerini kullandı.

ANCELOTTİ MOTİVE ETTİ

Arda, “Carlo Ancoletti de beni motive etti. Türk halkına armağan olsun. Üzerimde büyük bir ilgi var. Bunun karşılığını vermek istiyorum. Maçtan önce de gol atacağımı hissediyordum. Daha işimiz bitmedi. Henüz hayal ettiklerim gerçeğe dönüşmedi, bunlar sadece birkaçı” şeklinde konuştu.