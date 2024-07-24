Ferdi, Mourinho'yu da şaşırttı! O sevincin sırrı ortaya çıktı...

Lugano maçında Fenerbahçe, ilk 45’te hayal kırıklığı yaşattı. Mourinho’nun ekibi ikinci yarıda kalitesini hatırladı. Edin Dzeko hat-trick yaparak coştu, Ferdi dörtledi. Maça damga vuran anlardan biri ise Mou ve Ferdi'nin sevinci oldu, sırrı ortaya çıktı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Jose Mourinho yönetiminde sezonu hem şampiyonluk hem de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönme parolasıyla açan Fenerbahçe sezonun ilk resmî maçında deplasmanda İsviçre’nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Ligi geçtiğimiz hafta başlayan rakibi karşısında maça kötü başlayan sarı zlacivertli takım 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda toparlandı ve İstanbul’a 4-3’lük galibiyetle dönerek, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

PENALTIYLA EŞİTLİK

Karşılaşmaya kötü başlayan temsilcimiz henüz dördüncü dakikada Djiku’nun kötü pozisyon almasını iyi değerlendiren El Wafi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. 36’da Szymanski’nin ceza sahası dışından çıkardığı şut direkten dışarı çıkarken, bu şut Mourinho’nun takımını maçın içine soktu. 45’te Tadic’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Dzeko ilk yarının skorunu belirlerken, Fenerbahçe devreye moralli giren taraf oldu: 1-1.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe’de 46’da Tadic’in pasıyla topla buluşan Dzeko tabelayı bir kez daha değiştirdi: 2-1. 64’te hızlı gelişen Lugano atağında Bislimi sert bir şutla Livakovic’i çaresiz bıraktı: 2-2. Bu golün hemen ardından Szymanski’nin kazandığı top sonrasında Dzeko hat-trick yaparken, Ferdi ceza sahası dışından çektiği şutla farkı ikiye çıkardı: 4-2. Maçta son sözü ise duraklamalarda Valenzuela söyledi: 4-3. Rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü oynanacak.

O SEVİNCİN SIRRI

Ferdi Kadıoğlu, gol attıktan sonra hocasıyla yaşadığı sevinci anlattı; “Devre arasında bana, ‘Sol kanatta oynayarak yardımcı olabilir misin?’ dedi. Ben de ‘evet’ dedim. İlk aksiyonda golü attım. Ondan sonra da ikimiz güldük. Bana ‘Sana yardımcı olabileceğini söylemiştim’ dedi” ifadelerini kullandı.

ÜÇ GOL ÇOK FAZLA

Maçın kahramanı Edin Dzeko, attığı üç gole rağmen yenilen üç gole dikkati çekti. Yıldız oyuncu, “Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maalesef yediğimiz üç gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum” dedi.

JOSE MOURİNHO ZEMİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın sentetik zeminde oynanmasına tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, “Maçtan önce mazeret sunmak istemedim ama sentetik bir zeminde oynamak zordu. Oyuncular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez” dedi. Transferler hakkında da konuşan Mourinho, “Buraya geldiğimde en iyi kadronun kurulmasını istemiştim, kulüp de bana bunu sunuyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.