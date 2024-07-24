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Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel'in rekorunu kırdı

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Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel&#039;in rekorunu kırdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri 20 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu. Sarı-lacivertli takıma imza atan Faslı oyuncu, Galatasaray'ın 2000 yılında 17 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Mario Jardel'i geride bıraktı.

Bu sezon peş peşe yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza attı. Sevilla'dan alınan En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırarak zirveye oturdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel'in rekorunu kırdı - 1. Resim

Sarı-lacivertli takımdan yıllık 4 milyon euro kazanacak olan En-Nesyri için kulübü Sevilla'ya ödenen 20 milyon euro, Türk futbol tarihinde bir futbolcu için verilen en yüksek bonservis bedeli oldu.

BONSERVİS REKORU KIRILDI

20 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, Faslı yıldızın 20 golü geçtiği her sezon için İspanyol ekibine 1 milyon euro bonus ödenecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel'in rekorunu kırdı - 2. Resim

Bu transferin ardından En-Nesyri, Jardel'i geride bırakarak en pahalı oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2000 yılında Porto'dan aldığı Jardel'e 17 milyon euro ödemişti.

Öte yandan Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla’yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

 Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri ise şöyle

1- Youssef En-Nesyri: 20 Milyon euro
2- Jardel: 17 Milyon euro
3- Cengiz Ünder: 15 Milyon euro
4- Nicolo Zaniolo: 15 Milyon euro
5- Dani Güiza: 14 Milyon euro
6- Mbaye Diagne: 13 Milyon euro
7- Emenike: 13 Milyon euro
8- Bruma: 13 Milyon euro

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Jardel'in rekorunu kırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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