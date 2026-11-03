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Okan Buruk, taşı gediğine koydu: Değerimi ben gitmeden anlasınlar!

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Jakobs'a, "Okan Hoca için 'G.Saray'dan gidince değerini anlayacaklar' demiştin. Sözlerini açar mısın?" sorusu geldi. Jakobs'tan önce araya giren Buruk, "Gitmeden anlarlarsa iyi olur" cevabını verdi...

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sol bek İsmail Jakobs, basın toplantısında konuştu.

"STUTTGART'I YENMELİYİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen Buruk, "Stuttgart hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı performans gösteriyorlar. Avrupa'da 7 puanla iyi bir konumdalar. Biz bu maçı kazanarak 6 puana ulaşmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarımızın desteği bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Kazanırsak yukarıya doğru adaylardan biri olacağız." dedi.

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"KARA BULUTLARI DAĞITTIK"

Takımın hem sonuç hem de oyun bakımından daha iyi bir noktaya geldiğini belirten Buruk, "Şu an kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil, oyun olarak da çok daha iyi yerlere geliyoruz. Stuttgart maçı Galatasaray tarihi için çok önemli. Türk futbolunun Avrupa'da galibiyetlere ihtiyacı var" dedi. Bir basın mensubu, Jakobs'a "Okan Hoca için 'Galatasaray'dan gidince değerini anlayacaklar' demiştin. Sözlerini açar mısın?" sorusunu yöneltti. Araya giren başarılı teknik adam, gülerek "Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur." diyerek üst üste dört şampiyonluğa rağmen her fırsatta eleştirilmesine göndermede bulundu.

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