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Okan Buruk'a kötü haber İngiltere'den geldi! Tecrübeli sol bekin kararı belli oldu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;a kötü haber İngiltere&#039;den geldi! Tecrübeli sol bekin kararı belli oldu...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aston Villa'nın tecrübeli sol beki Lucas Digne'den kötü haber geldi. Aston Villa, Digne'yi kiralık olarak başka bir takıma göndermek için ikna etmeye çalışıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Rams Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştükten sonra maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son dönemde saha dışı tartışmalarla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray taraftarından büyük destek geldi. Tribünlerde "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açılırken, milli futbolcu da taraftarların çağrısı üzerine tribünlere selam verdi.

Okan Buruk'a kötü haber İngiltere'den geldi! Tecrübeli sol bekin kararı belli oldu... - 1. Resim

OKAN BURUK'TAN TRANSFER MESAJLARI

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Ligimizi en iyi şekilde tanıtarak en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu daha alabiliriz. Ancak transfer döneminin zorlukları, oyuncuların kafasında soru işaretleri oluşturabiliyor. Transfer süreci bittikten sonra tamamen işimize odaklanabileceğiz," dedi.

Okan Buruk'a kötü haber İngiltere'den geldi! Tecrübeli sol bekin kararı belli oldu... - 2. Resim

LUCAS DİGNE'DEN OLUMSUZ YANIT

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aston Villa'nın tecrübeli sol beki Lucas Digne'den kötü haber geldi. Fanatik'in haberine göre, Digne, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Aston Villa, Digne'yi kiralık olarak başka bir takıma göndermek için ikna etmeye çalışıyor. Aston Villa'nın efsanevi oyuncularından Alan Hutton da bu gelişmeyi doğrulayarak, "Galatasaray'ın ilgisini biliyorum, ancak Digne bu teklifi reddetti," ifadelerini kullandı.

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarlarının beklentilerine cevap vermek için son güne kadar yoğun bir çaba sarf ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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