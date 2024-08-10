Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir

Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray&#039;da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da, beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında gündeme gelen iddia, kulüpte büyük yankı uyandırdı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede, Galatasaray ilk yarıda oyun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in kaçırdığı fırsatlar nedeniyle golü bulamadı.

İkinci yarının başında Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, baskısını artırarak 80. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın son anlarında sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi, attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir - 1. Resim

5 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Ancak, maç sonrası ortaya çıkan bir haber, Galatasaray camiasını tedirgin etti. Ajansspor'un haberine göre, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, kulüpten 5 milyon Euro alacağı bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta kulüpten 1 milyon Euro ödeme alan Icardi, kalan 4 milyon Euro için avukatı aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Eğer Galatasaray, 15 Ağustos’a kadar bu ödemeyi gerçekleştiremezse, Icardi sözleşmesinde yer alan madde gereği serbest kalabilir. Başkan Dursun Özbek, bu kritik durumu çözmek için acil olarak kaynak arayışına girmiş durumda.

Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir - 2. Resim

YÖNETİM ZAMANLA YARIŞIYOR

Galatasaray ile yıllık 10 milyon Euro'luk bir anlaşması olan ve 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, sarı kırmızılı takımın son iki sezondaki şampiyonluklarında kilit rol oynamıştı. 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağlayan yıldız oyuncunun geleceği, kulüpten alacakları nedeniyle belirsizliğe girmiş durumda.

Galatasaray yönetimi, Icardi krizini çözmek için zamanla yarışırken, taraftarlar da yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda endişeli. Önümüzdeki günlerde bu sorunun nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump 'çaresine bakacağız' dedi, vaadini açıkladı: Orta Doğu'ya barışı getireceğim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Wilfried Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor! Transfer olacağı takım belli oldu - SporWilfried Zaha, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte detaylar...Vedat Muriqi Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi devrede - SporVedat Muriqi Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi devredeJose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! - SporJose Mourinho'dan yönetime yeni mesaj!Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe! "Altın madalyayı biz mi aldık siz mi aldınız?" - Spor"Altın madalyayı biz mi aldık siz mi?"Batsman vizyonda! Cimbom son dakikada kabustan döndü - SporCimbom son dakikada kabustan döndüAvcı av oldu! Avrupa kupalarında altı maçta bir kazanıyor - SporAvcı av oldu! Avrupa kupalarında altı maçta bir kazanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...