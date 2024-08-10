Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yıldız oyuncu serbest kalabilir

Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da, beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında gündeme gelen iddia, kulüpte büyük yankı uyandırdı.

Wanda Nara tatildeyken Icardi tüm kredi kartlarını iptal etti! Avukatı çıkan haberleri doğruladı

Wanda Nara tatildeyken Icardi tüm kredi kartlarını iptal etti! Avukatı çıkan haberleri doğruladı

RAMS Park'ta oynanan mücadelede, Galatasaray ilk yarıda oyun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in kaçırdığı fırsatlar nedeniyle golü bulamadı.

İkinci yarının başında Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, baskısını artırarak 80. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın son anlarında sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi, attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

5 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Ancak, maç sonrası ortaya çıkan bir haber, Galatasaray camiasını tedirgin etti. Ajansspor'un haberine göre, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, kulüpten 5 milyon Euro alacağı bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta kulüpten 1 milyon Euro ödeme alan Icardi, kalan 4 milyon Euro için avukatı aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Eğer Galatasaray, 15 Ağustos’a kadar bu ödemeyi gerçekleştiremezse, Icardi sözleşmesinde yer alan madde gereği serbest kalabilir. Başkan Dursun Özbek, bu kritik durumu çözmek için acil olarak kaynak arayışına girmiş durumda.

YÖNETİM ZAMANLA YARIŞIYOR

Galatasaray ile yıllık 10 milyon Euro'luk bir anlaşması olan ve 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, sarı kırmızılı takımın son iki sezondaki şampiyonluklarında kilit rol oynamıştı. 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağlayan yıldız oyuncunun geleceği, kulüpten alacakları nedeniyle belirsizliğe girmiş durumda.

Galatasaray yönetimi, Icardi krizini çözmek için zamanla yarışırken, taraftarlar da yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda endişeli. Önümüzdeki günlerde bu sorunun nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.