Icardi'nin yeni sezon paylaşımı olay oldu! Arjantinli yıldız rakiplerine mesaj verdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözdağı verdi.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2024 -2025 sezonundaki ilk maçında Hatayspor'u konuk edecek.

9 Ağustos Cuma günü 21.00'de başlayacak mücadele Rams Park'ta oynanacak.

Mücadele kısa bir zaman kala Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'den paylaşım geldi.

Instagram hesabından İstanbul temalı bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Süper Lig başlamak üzere. Geçen yıl 25 golle Gol Kralı olma onurunu yaşadım. Bu yıl yine takıma yardımcı olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun tercih ettiği fotoğraf kısa sürede yoğun etkileşim alarak dikkat çekti.