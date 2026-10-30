Okan Buruk'tan galibiyet sözleri: "En çok buna sevindim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Konyaspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Yoğun maç takviminde oyuncu rotasyonunun önemine dikkat çeken Buruk, Singo ve Leao'nun son durumunu değerlendirirken galibiyeti cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etti.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"EN ÇOK BUNA SEVİNDİM"

Her galibiyetin takıma öz güven kattığı söyleyen Okan Buruk, maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça öz güven oluşturuyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da ürettiği şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık. Yoğun tempoda oyuncuları az kullanmak da önemli. Her maç değişiklikleri yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ve bu maç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sakatlık riskleri var, erken değişiklikler yaptık. Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı. Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim. Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor." diye konuştu.

Konyaspor - Galatasaray

"KESİNLİKLE YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

Singo ve Leao'nun performanslarına ilişkin konuşan Okan Buruk, "Wilfried Singo'nun ilk maçı, 90 dakika sahada kaldı. Onu da izleyip, oyuncuya performansı için geri dönüşler vermemiz önemli. Rafael Leao kesinlikle yüzde 100 hazır değil. Sakatlıktan çıkıp geldi. Hazır olmadığı dönemlerde oynadı, sakatlığı oldu. Onu ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 olduğunda çok önemli kanat oyuncusu. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Leao gibi kanat rotasyonumuz var. Oyuncuların geldikten sonra süreci uzayabiliyor ama adapte olmaları önemli." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET ABDÜLKERİM'E ARMAĞAN OLSUN"

Galibiyeti cezası nedeniyle oynayamayan Abdülkerim'e armağan eden Buruk, "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun." diye konuştu.

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