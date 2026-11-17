Galatasaray’da Okan Buruk, Uğurcan’ı riske atmayı düşünmüyor. Fransa maçında forma giyemeyen Çakır’ın durumuna göre Samsun maçında kale Jankat’a teslim edilebilir.

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Millî ara sona erdi, oyuncular bir bir takımlarına dönüyor. Galatasaray’da ise kaleci Uğurcan Çakır konusunda soru işareti var. Belçika mücadelesinde kaleyi koruyan ancak Fransa maçı öncesi sağ omuz kapsülünde gerilme tespit edilen Çakır için risk alınmamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da yapılacak kontroller sonrası kararını verecek. Eğer risk oluşturacak bir tablo ortaya çıkarsa Uğurcan Çakır dinlendirilecek ve cumartesi günü ligde oynanacak Samsunspor mücadelesinde kaleyi genç eldiven Jankat Yılmaz koruyacak. Jankat, Göztepe maçında da kaledeydi.

Jankat Yılmaz

KRİTİK MAÇLAR VAR

Okan Buruk, Çakır’da risk almak istemiyor. Sebebi de 24 Kasım’da Şampiyonlar Ligi’ndeki Aston Villa ve 30 Kasım’daki Beşiktaş derbisi. Kritik ve final niteliği taşıyan maçlarda gösterdiği performansla takım arkadaşlarına da güven veren Uğurcan, Samsun mücadelesinde oynamak istese bile Buruk sağlık ekibinin raporunu dikkate alıp karar verecek. Sarı kırmızılı takımda Uğurcan Çakır’ın arkasında yedek olarak bekleyen ve sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Jankat Yılmaz bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve kalesinde 2 gol gördü.

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