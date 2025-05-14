Olaylı derbi: Fenerbahçeli 2 futbolcuya "zorla getirme" kararı

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Oosterwolde hakkında "sanık olarak zorla getirme" kararı, Mert Müldür hakkında "tanık olarak zorla getirme" kararı verildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde sarı-kırmızılı takımın stadında oynanan ve Çağlar Söyüncü'nün golüyle konuk ekibin 1-0 kazandığı derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Hollandalı oyuncu Jayden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, milli futbolcu Mert Müldür hakkında ise tanık olarak zorla getirme kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, dosyanın tek müştekisi Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.