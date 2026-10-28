Olaylı maçta 4'üncü lig ekibi sürprizi: Arsenal'i eledi, tarihe geçti

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, 4'üncü Futbol Ligi (EFL League Two) temsilcisi Fleetwood Town'a penaltılarla elendi. Son 16 karşılaşması, stadyumun üzerinde uçan izinsiz dron nedeniyle 8 dakika durduruldu.

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Premier Lig ekibi Arsenal ile EFL League Two'da mücadele eden Fleetwood Town, İngiltere Lig Kupası son 16 maçında karşı karşıya geldi. Highbury Stadı'nda 4'üncü dakikada sahanın üzerinde uçan izinsiz bir dron nedeniyle karşılaşma 8 dakika durduruldu.

Stat üzerinde izinsiz uçan dron nedeniyle karşılaşma 8 dakika ara verildi.

Aranın ardından tekrar başlayan mücadelede Fleetwood Town, 21'inci dakikada Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçti. Arsenal, 50'nci dakikada Viktor Gyökeres ile beraberliği yakaladı.

Fleetwood Town'ın İngiliz forveti Aaron Loupalo-Bi

Maçın 85'inci dakikasında Arsenal'de Max Dowman, kırmızı kart görürken; karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fleetwood Town, çeyrek finale adını yazdırdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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