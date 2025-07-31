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Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık sonrası Gedson itirafı: Bunu unutmayacağım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ole Gunnar Solskjaer&#039;den ayrılık sonrası Gedson itirafı: Bunu unutmayacağım!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile le oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Norveçli antrenör, Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'le ilgili de konuştu.

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında 4-2 kaybettikleri Shakhtar Donetsk ile oynayacakları rövanş öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Ole Gunnar Solskjaer'den Gedson itirafı: Bunu unutmayacağım! - 1. Resim

"AYRILIRKEN HERKES DUYGUSALDI"

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Harika bir karakter. Herkes onu çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Ayrılırken herkes duygusaldı. Bunu unutamayacağım. Geçen hafta çok iyi oynadı. Çok profesyonel davrandı" dedi. 

"GEDSON'UN YERİNE NE YAPACAĞIMIZI BULACAĞIZ"

Portekizli oyuncunun yerine transfer yapılacağını dile getiren Solskjaer, "Bir yolunu bulacağız. Yerine ne yapacağımızı bulacağız. Kartal var, Joao Mario var. Gedson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi de düşünüyoruz. Başkanımız bu anlamda çok istekli. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Orkun ve Abraham gibi oyuncular aldık. Daha iyi takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz. Başkan ve yönetim bu konuda çok istekliler. Ben de çok heyecanlıyım. Kupalar için mücadele eden takımı ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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