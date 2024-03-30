Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Ozan Kabak ve Weghorst son dakikada yıkıldı! Xabi Alonso'lu Leverkusen rekora koşuyor

Ozan Kabak ve Weghorst son dakikada yıkıldı! Xabi Alonso'lu Leverkusen rekora koşuyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ozan Kabak ve Weghorst son dakikada yıkıldı! Xabi Alonso&#039;lu Leverkusen rekora koşuyor

Spor Haberleri

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayern Leverkusen, Ozan Kabak ve Wout Weghorst'un da formasını giydiği Hoffenheim'i 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bundesliga lideri Bayern Leverkusen, 27. hafta maçında Hoffenheim'ı 2-1 yendi.

BayArena'da oynanan mücadelede Maximilian Beier, 33. dakikada attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

Rakip savunma ve kaleciyi aşmakta zorlanan Bayer Leverkusen, uzun süre geride götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle 3 puana ulaştı.

Ozan Kabak ve Weghorst son dakikada yıkıldı! Xabi Alonso'lu Leverkusen rekora koşuyor - 1. Resim

LEVERKUSEN 3 DAKİKADA DÖNDÜ

Ev sahibi ekip, 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sezon 39 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, ligde üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 73 yaptı.

LEVERKUSEN'İN GOLLERİ

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Rebic krizi! Yıldız oyuncuya menajerinden kötü haber - SporBeşiktaş'ta Rebic krizi! Yıldız oyuncuya menajerinden kötü haberZinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecek - SporZinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecekBeşiktaş, Ghezzal'ın alternatifini buldu! Yıldız futbolcu transfere yeşil ışık yaktı - SporBeşiktaş, Ghezzal'ın alternatifini buldu! Yıldız futbolcu transfere yeşil ışık yaktıFenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten tarihi başarı! ABD'li yıldız THY Avrupa Ligi'nde MVP seçildi - SporFenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten tarihi başarı! ABD'li yıldız THY Avrupa Ligi'nde MVP seçildiFutbol dünyası yeni Neymar'ı konuşuyor! 'Messinho' devleri peşine taktı - SporFutbol dünyası yeni Neymar'ı konuşuyor! 'Messinho' devleri peşine taktıAli Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda - SporAli Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolculardaSüper Lig'in devleri Cihan Çanak için kapıştı! Türk yıldıza teklif yağıyor - SporSüper Lig devleri genç yıldız için yarışıyorFenerbahçe kararını veriyor! Ali Koç, eski yöneticilerle buluştu - SporFenerbahçe kararını veriyor! Ali Koç, eski yöneticilerle buluştuArda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı - SporArda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttıBeşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdi - SporBeşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...