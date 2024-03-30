Ozan Kabak ve Weghorst son dakikada yıkıldı! Xabi Alonso'lu Leverkusen rekora koşuyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Mart 2024 20:07 - Güncelleme: 30 Mart 2024 20:18 - Güncelleme:

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Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayern Leverkusen, Ozan Kabak ve Wout Weghorst'un da formasını giydiği Hoffenheim'i 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.