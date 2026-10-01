ÖZEL│Eski hocaları, Trabzonspor’un genç golcüsü Ali Habeşoğlu’nu anlattı: Kane ve Haaland ayarında

Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu'nun eski teknik direktörleri Engin Kof ve Burhanettin Basatemür, öğrencilerinin gelişim süreci, A Milli Takım potansiyeli ve geleceği hakkında Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Her iki çalıştırıcı da gelecek vadeden ismin, doğru işlenmesi hâlinde hem Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacağını hem de milli takımdaki santrfor krizini çözeceğini vurguladı.

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A Milli Futbol Takımı’nda uzun süredir eksikliği derinden hissedilen “forvet sorunu”, gözleri alt yaş kategorilerindeki genç yeteneklere çevirdi. Ümit Milli Takım formasıyla 9 maçta 3 gol kaydeden Trabzonsporlu Ali Habeşoğlu, futbol kamuoyu tarafından bu mevkiye aday gösteriliyor. Genç golcünün Hatayspor altyapısından hocası Engin Kof ve Somaspor’dan antrenörü Burhanettin Basatemür, Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

KOF: HER TAKIMDA OLMASI GEREKİR

Öğrencisini keşfettiği döneme dikkat çeken ve özelliklerine vurgu yapan Engin Kof, “Ali, Hatayspor U19 Takımı’nda görev yaptığım dönem bir alt yaş grubundaydı ve 17 yaşındaydı. Onu süratli, kuvvetli, dikkatli, yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak tespit ettim. Gol vuruşlarında etkili, golü koklayan ve pozisyon alma özelliği olan bir oyuncuydu. Özellikle santrfor mevkisinde gelişmeye ihtiyacı vardı; bu yüzden ona daha sonraları özel çalışmalar yaptırdım ve potansiyelini artırma yoluna gittik. Geçen gün Ümit Milli Takım maçını izledim. Ali; hücumdaki presi, dayanıklılığı ve bitmeyen enerjisiyle her takımda olması gereken bir futbolcu.” dedi.

Ali habeşoğlu'nun, Trabzonspor ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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“FUTBOLUMUZA FAYDALI OLACAK”

21 yaşındaki golcünün bordo-mavili ekipteki geleceğine değinen Kof, “Çok sakin ve kendini geliştirmeye açık bir genç. Trabzon farklı bir şehir ve oradaki maçların baskısı çok daha yoğun oluyor. Psikolojik destekle beraber bu baskıyı kaldırabilir. Ancak buradaki asıl mesele şu: Ali’nin bu baskıya alışabilmesi için mutlaka maç oynaması lazım. Takımda çok güçlü oyuncular var. Bu yüzden, hocasının ona en azından benim Hatay’da yaptığım gibi belirli süreler vererek önünü açması gerekiyor. Ali’nin Türk futboluna çok faydası olacaktır. Bundan dolayı mutlaka oynatılması lazım.” diye konuştu.

“ŞANS VERİLMEMESİ HATA”

Gelecek vadeden ismin patlama yaşayabilmesi için süre bulmasının gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Geçen gün Ümit Milli Takım maçında Ukrayna’ya attığı gole bakacak olursak gol hissi yüksek olan bir oyuncu olduğunu görebiliriz. Trabzonspor, bence gelecek vadeden çok iyi bir oyuncu kazandı. Ali’nin bu aşamadan sonra daha da işlenmesi gerekiyor. Böyle oyuncularımızın ruh halini ve psikolojisini anlayıp onları buna göre yönlendirmeliyiz. Trabzonspor, eğer bunu yapmayı başarabilirse Ali’den çok iyi fayda sağlar. O yüzden şu an Ali’nin oynatılmaması hata.” ifadelerini kullandı.

“HAALAND İLE BENZER ÖZELLİKLERİ VAR”

Genç futbolcunun yeteneklerini Türk ve Avrupa futbolundan yıldızlara benzeten 64 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

Kuvvet ve çabukluk anlamında iyi bir noktada. Oyun tarzı olarak Burak Yılmaz’a benzetiyorum ama teknik özellik bakımından ondan bir tık daha yukarıda. Dikkat ederseniz Burak’ın tekniği biraz daha zayıftı. Yabancı oyuncular arasından da Harry Kane ve Haaland ayarında bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Haaland ile benzer özellikleri arasında; kaleyi gördüğü an her yerden şut atabilme yeteneğini, iyi seviyedeki kafa hakimiyetini, hücum presiyle rakibini baskı altına almasını, bitmeyen enerjisini ve doğru pozisyon almasını sayabilirim. Ali’yi bir gün Avrupa’da da izleme şansımız olacaktır. Mücadeleci ve güçlü bir oyuncu olmasından dolayı İngiltere, Almanya ve İspanya liglerinde rahatlıkla oynayabilecek durumda.

Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyiyor.

“OYNASAYDI KAYBETMEZDİK”

Başarılı futbolcunun bir gün A Milli Takım’daki santrfor sorununa çözüm olabileceğine dikkat çeken deneyimli futbol adamı, sözlerini şöyle tamamladı:

Ali’nin ilmek ilmek işlenmesi gerekiyor. Şu an milli takımımızda santrfor yok. Kerem ve Barış’ın asıl mevkileri santrfor değil ve bu pozisyonun gerektirdiği özelliklere sahip değiller. Eğer Ali, Fransa ve İtalya maçlarında kadroya davet edilip doğrudan ilk 11'de oynatılsaydı bence çok daha başarılı olabilirdi. Hatta o maçları kaybetmezdik. Bu konuda bu kadar da iddialıyım

BASATEMÜR: EN ÜST SEVİYEYE ULAŞIR

Yıldız oyuncunun teknik özelliklerinin yanı sıra geliştirmesi gereken yönlerine de dikkat çeken teknik direktör Burhanettin Basatemür, “Yetenekli ve fizik kalitesi çok iyi bir oyuncu. 3. Lig'de oynadığı zamanlardan beri Ali’nin süre buldukça zaten iyi yerlere geleceğini gösteren bir potansiyeli vardı. O zamandan bugüne oyununun üzerine koydu ama hâlâ çalışması ve geliştirmesi gereken özellikleri var. Ayak içi ve kafa vuruşları iyi durumda. Diğer yandan daha yüksek bir enerjiyle oyuna tutulması lazım. Yani vücut dilinin ve genel görüntüsünün biraz daha iştahlı olması gerekiyor. Oyun içinde bazen durağanlaşıyor. İstediklerini yapamayınca bir kırılganlık yaşıyor ve bunu kesinlikle çabuk bir şekilde atlatması lazım. O agresifliğe ve isteğe ulaşmalı. Mesela Osimhen, Muriqi ve Vlahović’i bir yandan da agresif özelliklerinden dolayı beğeniyoruz. İşte forvetin bu şekilde istemesi ve yüksek tempoda iştahla oynaması çok önemli. Saydığım bu niteliklere kavuştuğunda çok daha üst seviye bir oyuncu olur.” dedi.

“SABIRLA BEKLEMELİ”

Öğrencisinin bordo-mavililerdeki şansını değerlendiren Basatemür, “Bodrumspor’da kendisine verilen fırsatları iyi değerlendirdi. Türkiye’nin en büyük takımlarından birine gitti ve müthiş bir sıçrama yaptı. Zor ve daha fazla mücadele etmesi gereken bir yere geçiş yaptı. Önündeki oyunculardan dolayı başlarda süre bulmakta biraz sıkıntı yaşayabilir. Bu çok normal ve doğal bir durumdur. Ali’nin bu süreci nasıl atlatacağı çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde başka bir takıma kiralık olarak gitmeyecek ve takımda kalacaksa sabırlı olmalı. Bence süreç içinde zamanla kendini bulmaya başlayacak. Maçlarda yavaş yavaş süre bulacaktır. Önemli olan süre geldiğinde oyuncunun hazır olması. Yüksek seviyede, iyi bir oyun onu çok daha iyi hale getirir. Hazır olduğunda hak ederek ve oynayarak devam eder.” sözlerini sarf etti.

“SALAH İLE İYİ BİR İKİLİ OLUR”

Habeşoğlu’nun potansiyeline katkı sağlayacak isimlerden birinin Muhammed Salah olabileceğine dikkat çeken 52 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:

Salah ile uyum içinde oynayacağına inanıyorum. Salah’ın getireceği ve keseceği topların Ali’ye çok büyük katkısı olur. Ali gibi oyunculara top taşıyacak isimler lazım. Trabzonspor’da forvete top ulaştırabilecek çok sayıda oyuncu var. Bu bağlamda takımın kanatları, bekleri ve ön alandaki hücum oyuncuları oldukça iyi durumda. Ali, takımda orta yapan ve rakibin dengesini bozan oyuncuların getirdiği topları doğru pozisyon alarak değerlendirebilecek bir oyuncu. Ona elbette sıra gelecek. O sabrı gösterirse ve sıra geldiğinde en iyi halinde olursa, bence Türk futbolu önemli bir santrfor kazanır. Gördüğünüz gibi maalesef santrforumuz yok.

“A MİLLİ TAKIM’A EN YAKIN İSİM”

21 yaşındaki santrforun A Milli Takım şansına ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, son olarak şöyle konuştu:

Trabzonspor, Ali için büyük bir fırsat. Göstereceği performans çok önemli. Orada eksik yanlarını tamamlayıp kendini geliştirirse A Milli Takım’a kolayca sıçrama yapabilir. Bu tarz genç oyuncularımızın hepsine özel önem göstermeliyiz; çünkü bu alanda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Milli takımın içinde bulunduğu bu durum, sıradan bir problem değil. Ali, bu bölgeye potansiyel ve fiziksel olarak en yakın oyuncularımızdan biri.

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