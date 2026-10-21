ÖZEL│Sergen Yalçın'ı eski hocaları anlattı: A Milli Takım için geç bile kaldı

A Milli Futbol Takımı’nda başlayan yeni dönem, Türk futbolunun tecrübeli teknik adamları tarafından memnuniyetle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın için eski hocaları Sadi Tekelioğlu ve Bahri Kaya, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. İki usta isim, Yalçın’ın potansiyeli ve takım katacağı vizyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sergen Yalçın’ı göreve getirdiğini duyurdu. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Yalçın’ın eski hocaları Sadi Tekelioğlu ve Bahri Kaya, öğrencilerinin yeni görevi hakkında Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

TEKELİOĞLU: MİLLİ TAKIMA UYGUN BİR İSİM

TFF’nin Sergen Yalçın tercihi hakkında konuşan 71 yaşındaki teknik direktör Tekelioğlu, “Sergen’in teknik direktörlük anlayışı milli takıma daha uygun. Kulüp takımlarındaki transfer süreçleri, her gün yapılan antrenmanlar ve kamplar yüzünden kendini işine tam verememişti. Milli Takım’da ise çok daha az maç var; sezon başı ya da devre arası kampları yok. Sadece toplanıp 10-15 günde 2-3 maç yapıp dağılıyorsunuz. Oraya yoğunlaşırsa çok başarılı olur; zira futbol bilgisi ve teknik direktörlük vizyonu son derece olumlu. Hepsinden önemlisi, Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü Türk olmalıydı. Fatih Terim ve Şenol Güneş düşünülmediğine göre, genç jenerasyon içinde bu işi yapabileceklerin başında geliyordu.” dedi.

A Milli Futbol Takımı tarihinin 48'inci teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

“BAŞARILI OLACAKTIR”

Yalçın’ın başarılı futbol kariyerinin takımdaki oyunculara önemli bir etkide bulunacağını vurgulayan Tekelioğlu, “Ben başarılı olacağına inanıyorum. Tabii bunu Uluslar Ligi A Ligi maçları için söylemiyorum; orası zaten kaybedilmiş, 4 maç mağlubiyetle geçilmiş, geri kalan 2 maçta da belki bir puan alabiliriz. Onun haricinde şansımızın olacağını zannetmiyorum. Belçika’yla İzmir’de oynayacağız, Fransa’yla deplasmanda. Bu iki maçtan sonrasına bakmak lazım. Hoca görevini yapar ve başarılı olur. Kendisinin takıma daha da fazla yoğunlaşacağına inanıyorum. Oyuncuları iyi tanıyor ve onlarla diyaloğu güçlü. Geçmişte iyi bir futbolcu olması, oyuncularla iletişim kurmasını daha da kolaylaştıracaktır. Ben başarılı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetti.

“ARKASINDA DURMAMIZ LAZIM”

53 yaşındaki çalıştırıcıya bu süreçte destek olunması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

Milli takım sorumluluğu alır; çünkü milli takım özel bir durumdur. Milli takımı özendirecek ve aidiyet duygusunu aşılamaya çalışacaktır. Vurdumduymaz gibi görünür ama belli konularda çok hassasiyeti olan bir arkadaşımızdır. Ülke ve milliyetçilik gibi kavramları öne çıkarabilecek bir kardeşimizdir ki bunlar hep aidiyet duygusu gerektiren davranışlardır. Zaten milli takımda aidiyet duygusu olmayan tek bir oyuncu bile olmamalıdır; varsa kesinlikle gönderilmeli, kadroya dahi alınmamalıdır. Milli takım çok özel bir kavramdır; işin özü zaten 'milli' olmasıdır. İnşallah Sergen bunu sahaya ve takıma yansıtacaktır. Futbolcuyla diyaloğu en iyi sağlayacak teknik adamlardan biridir. Arkasında durmamız ve ona yardımcı olmamız lazım.

KAYA: ZIDANE NEYSE SERGEN DE ODUR

Öğrencisinin yeni göreviyle ilgili konuşan teknik direktör Bahri Kaya, “Bence çok isabetli bir seçim yapılmış. Futbol aklı ve bilgisi, yani 5-6 pozisyon sonrasını öngörüp ona göre karar verebilmesi, teknik direktörlük kariyerinde de ona büyük katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun inşallah. Fransa Milli Takımı'nın başına Zinedine Zidane getirilmişti. Çok kaliteli bir kadronun başına, hem Fransa hem de dünya futbolu için son derece saygın bir teknik adam gelmişti. Türkiye’de de milli takım için çok kaliteli bir jenerasyon var ve bence Sergen Yalçın bu göreve geç bile kaldı. Çünkü Sergen, hem Türk hem de dünya futbolu için çok büyük bir yetenekti. Oyuncuların son derece saygı duyacağı ve fikirlerine güveneceği bir isim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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“FUTBOLUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Yalçın’ın Dünya Kupası ve Uluslar Ligi’nde kötü oyunun oluşturduğu negatif atmosferi dağıtacağını savunan Kaya, şöyle devam etti:

Dünya Kupası'ndaki olumsuzluklar ve hemen arkasından gelen turnuvadaki galibiyetsizlik oyuncular üzerinde bir demoralizasyon oluşturdu. Sergen, ilk önce bu olumsuz havayı ortadan kaldıracak pozitif bir enerji yayacaktır, buna inanıyorum. O, çok önemli bir yetenek; sadece yeteneğiyle değil, etrafına yaydığı sinerjiyle de pozitif katkı sağlayacaktır. Türk futbolunun geleceğini teslim ederek Sergen'le uzun vadede çok büyük bir yatırım yaptık. İnşallah bunun farkındadır ki kendisi çok akıllı bir çocuktur, farkında olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir başarı sağlayacaktır. İlk yapacağı şey; albenisi, konuşma yeteneği ve aklıyla futbolcuları bu olumsuz ortamdan çıkarmaktır. Bunu da başaracaktır.

“BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Son olarak 53 yaşındaki çalıştırıcının başarı şansını değerlendiren tecrübeli futbol adamı, “Sergen, bence bu değişimle önümüzdeki milli maçlarda —belki deplasmandaki maç biraz zor olabilir ama— en azından iç saha maçını kazanmamızı sağlayacaktır. Tabii burada artık çok fazla şansımız yok gibi; yani bu kadar mağlubiyetten sonra biraz geç kaldık. Ama bu hamle bir sonraki turnuvada büyük katkı sağlayacaktır, bunu zaten göreceğiz. 4 yıllık gibi uzun soluklu bir anlaşma olması çok muhteşem bir olay. Yani bu altın jenerasyona teknik adam olarak Sergen'i ilave etmekle federasyon çok akıllıca bir iş yaptı” sözlerini sarf etti.

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