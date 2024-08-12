Paris 2024'te sınıfta kaldık! 18 branş, 101 sporcu, altınsız 8 madalya...

Millî sporcularımız, Paris’te üç gümüş, beş bronzla toplam sekiz madalya alabildi. Bu sonuçlar, Türkiye’nin spor politikasını gözden geçirmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı üç gümüş ve beş bronz olmak üzere sekiz madalyayla tamamladı. Millî sporcular 1984 Los Angeles’tan itibaren ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı. Bu durum, spor politikamızın gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Türkiye, kadınlar boksta iki gümüş, bir bronz madalya kazandı. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu final maçlarında kaybederek gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya aldı.

DİKEÇ FENOMEN OLDU

Atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç’ten oluşan karma 10 metre havalı tabanca takımı, yarı finalde Sırbistan’a yenilerek gümüş madalya kazandı. Eli cebinde yaptığı atışlardaki rahatlığıyla bütün dünyada fenomen hâline gelen Yusuf Dikeç’in pozunu olimpiyatlarda birçok sporcu taklit etti. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış’tan oluşan erkekler okçuluk takımı bronz madalya aldı. Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile diğer sporcularımız bireysel yarışları madalya alamadan kapattı.

ATA SPORUNDA BİR BRONZ

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı olduğu spor branşı güreşte bu sene iki bronz kazandı. Serbestte kadınlar 68 kiloda Buse Çavuşoğlu Tosun, erkekler 125 kiloda da Taha Akgül bronz madalya aldı. Grekoromende ise 36 yıl sonra madalya kazanamadık. Rio 2016’da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020’de bronz madalyası bulunan Rıza Kayaalp’in yokluğu da bunda önemli bir faktör oldu. Hastalığında kullandığı ilaçta yasaklı maddeye rastlanan Rıza, doktor kurbanı oldu ve lisansı askıya alındığı için Paris 2024’e gidemedi.

FİLEDE MADALYA GELMEDİ

Takım sporlarında Filenin Sultanları tarihinde ilk defa yarı finale kalırken yarı finalde İtalya’ya ve üçüncülük maçında Brezilya’ya yenilerek dördüncü oldu. Tekvando branşında Nafia Kuş Aydın kadınlar 67 kiloda bronz madalya kazandı. Nafia, böylece 2000 yılından bu yana tekvandoda madalya alma geleneğimizi sürdürmüş oldu. Bununla birlikte Türkiye, 1984’den sonraki en başarısız olimpiyat oyunlarını geçirdi. Tokyo 2020’de iki altın, iki gümüş ve dokuz bronzla 20. olan Türkiye, Paris 2024’ü 64. sırada tamamladı.

LGBT REZALETİ! SKANDALLAR OLİMPİYATI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında LGBT rezaleti yaşandı. Tepki çeken görüntüler Hristiyan dünyasını da ayağa kaldırdı. Triatlon ve maraton yüzme yarışlarına ev sahipliği Sen Nehri’ndeki kirlilik sporcuları isyan ettirdi. Kuzey Tunçelli, “Pislikten ve kokudan yarışamadım. Suyun içinde elimi bile göremiyordum” diye yakındı. Ayrıca ‘erkek’ olduğu iddia edilen kadın boksörler Cezayirli Imane Khelif ile Esra Yıldız Kahraman’ın rakibi Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting’in ringe çıkmasına izin veren IOC eleştiri yağmuruna tutuldu.

KUZEY RÜZGARI

Paris 2024’te madalya alamasa da bazı sporcularımız adlarından bahsettirmeyi başardı. Bunlardan birisi 16 yaşındaki yüzücümüz Kuzey Tunçelli oldu. Türkiye adına ilk defa finalde yüzme başarısı gösteren Kuzey, 1.500 metre yarışını beşinci bitirirken, 14.41.22’lik derecesiyle kendisine ait olan dünya gençler rekorunu geliştirdi. Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada finale kalırken, Paris’te beşinci oldu. Yüksek atlamada ise Buse Savaşkan finalde yarışıp 10. oldu. Millî jimnastikçi âdem Asil de halka finalini beşinci bitirdi.

İŞTE MADALYA ALANLAR

GÜMÜŞ

Atıcılık - Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan

Boks - Buse Naz Çakıroğlu

Boks - Hatice Akbaş

BRONZ

Okçuluk - Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer

Güreş - Taha Akgül

Tekvando - Nafia Kuş Aydın

Güreş - Buse Çavuşoğlu Tosun

Boks - Esra Yıldız Kahraman

TOPLAM 112 MADALYA

İlk kez Londra 1908’de temsil edilen Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Paris’te elde edilen sekiz madalya ile birlikte Türkiye’nin olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısı 112’ye çıktı.