Yeşil sahalardaki büyüleyici performansıyla dünya futbolunun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Gürcü süperstar Khvicha Kvaratskhelia, sürpriz bir kararla dijital yayın dünyasına adım attı. Yıldız futbolcunun ilk canlı yayını kısa sürede binlerce futbolsever ve oyun tutkunu tarafından takip edildi.

Kaydet a- | +A

Paris Saint-Germain (PSG) yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından Twitch üzerinden canlı yayınlara başladı. İlk yayınını gerçekleştiren Gürcü futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde takipçileriyle iletişimde kalmak istediğini söyledi.

Kvaratskhelia, 20 Ekim günü Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ dizinden sakatlandı. Ön çapraz bağının koptuğu tespit edilen futbolcu, 27 Ekim'de Katar'ın Doha kentinde ameliyat edildi.

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kvara yayıncı oldu

Sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalması beklenen 25 yaşındaki oyuncu, bu dönemi oyun oynayıp yayın açarak değerlendirme kararı aldı.

Kvaratskhelia, planını "6 ay boyunca futbol oynayamayacağım, bu süreçte sadece yayın açacağım" sözleriyle duyurdu.

Yayın boyunca oldukça neşeli olduğu gözlenen Kvaratskhelia, hem video oyunlarını oynadı hem de izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Yıldız ismin, önümüzdeki günlerde de düzenli olarak yayın açmaya devam edeceği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala