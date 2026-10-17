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Spor

Pedro Neto, Chelsea'ye 3 puanı getirdi: Emiliano Martinez sakatlandı

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Pedro Neto, Chelsea'ye 3 puanı getirdi: Emiliano Martinez sakatlandı
Başlık ResmiPedro Neto, Chelsea'ye 3 puanı getirdi: Emiliano Martinez sakatlandı

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Lig 7'nci hafta mücadelesinde Everton'ı deplasmanda Portekizli yıldızı Pedro Neto'nun golleriyle devirdi.

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İngiltere Premier Lig'in 7'nci haftasında Chelsea, deplasmanda Everton ile karşılaştı. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki maçı Chelsea, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 46 ve 90'ıncı dakikalarda Portekizli santrfor Pedro Neto kaydetti.

Chelsea, Pedro Neto'nun golleriyle kazandı
Başlık ResmiChelsea, Pedro Neto'nun golleriyle kazandı

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan konuk ekip, 13 puana yükseldi. Premier Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini alan Everton ise 10 puanda kaldı.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso
Başlık ResmiChelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso

MARTINEZ'DEN KÖTÜ HABER

Chelsea kalesini koruyan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, 67'nci dakikada topu uzaklaştırmak isterken, Jarrad Branthwaite ile çarpıştı ve kafasına darbe aldı.

Sakatlık geçiren Emiliano Martinez, sahayı sedyeyle terk etti.
Başlık ResmiSakatlık geçiren Emiliano Martinez, sahayı sedyeyle terk etti.

Martinez, darbenin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyundan çıktı. Chelsea'de Martinez yerine 75'inci dakikada Mike Penders oyuna dahil oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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