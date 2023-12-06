PFDK Volkan Demirel'e men cezası verdi! İşte sebebi...

6 Aralık 2023 11:05 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:07

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 14. haftasında Antlayaspor deplasmanına konuk olan Hatayspor, karşılaşmanın 3-3 berabere bitmesi ile birlikte hanesine 1 puanı yazdırdı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakem Yiğit Arslan'ın yanında aldı ve sert itirazlarda bulundu. Bir türlü sakinleşmeyen Demirel, kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. PFDK'nın Demirel hakkında verdiği karar belli oldu.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETLER"

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

SÜPER LİG'DEN 8 KULÜP PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u disipline gönderdi.

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "sportmenliğe aykırı hareket" ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, MKE Ankaragücü ise "saha olayları", “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “usulsüz seyirci alınması” gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor "saha olayları", Kasımpaşa ise "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul ayrıca "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün PFDK'ye sevkine karar verdi.