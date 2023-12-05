Beşiktaş'a 35 milyon euroluk yıldız! Chelsea'den transfer edilecek futbolcu ortaya çıktı
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ile olan yakın dostluğunu kullanarak devre arasında transfer yapacağı öğrenildi. PSG ve Chelsea'den oyuncu arayışları olan Siyah-beyazlılar, ilk hamleyi hücum hattına yapacak.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, bugün mazbatasını alarak resmen göreve başladı.
Seçim döneminde PSG ve Chelsea ile yakın ilişkileri olduğunu dile getiren Arat, ilk hamlesini gerçekleştiriyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen Noni Madueke ile ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ MADUEKE'Yİ KİRALAMAK İSTİYOR
Geçen sezon PSV'den 35 milyon euroya transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanmak istediği öğrenildi.
Bu sezon sadece 6 lig maçına çıkan İngiliz oyuncu için Beşiktaş'ın devre arası resmi girişimlerde bulunacağı belirtildi.
HASAN ARAT: SPOR SERMAYEMİ BEŞİKTAŞ'A AKTARACAĞIM
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim döneminde şu ifadeleri kullanmıştı:
Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım"
Chelsea şans vermiyor o yüzden gelebilir çok iyi olur
Fenerli olarak isterdim bu adamı çok iyi topçu