Beşiktaş'a 35 milyon euroluk yıldız! Chelsea'den transfer edilecek futbolcu ortaya çıktı

5 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:25

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, bugün mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Seçim döneminde PSG ve Chelsea ile yakın ilişkileri olduğunu dile getiren Arat, ilk hamlesini gerçekleştiriyor.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen Noni Madueke ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ MADUEKE'Yİ KİRALAMAK İSTİYOR

Geçen sezon PSV'den 35 milyon euroya transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanmak istediği öğrenildi.

Bu sezon sadece 6 lig maçına çıkan İngiliz oyuncu için Beşiktaş'ın devre arası resmi girişimlerde bulunacağı belirtildi.

HASAN ARAT: SPOR SERMAYEMİ BEŞİKTAŞ'A AKTARACAĞIM

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim döneminde şu ifadeleri kullanmıştı:

Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım"