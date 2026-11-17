Tottenham, Beşiktaş’ın yedek golcüsünün peşinde. İngiliz ekibi, Güney Koreli golcüyü transfer listesine ekledi. Siyah beyazlılar, 14 milyona aldığı Oh’tan en az 30 milyon avro bekliyor.

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Beşiktaş’ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Oh Hyeon-gyu’ya Premier Lig’den ilgi var. Tottenham, Genk’ten 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli golcüyü takibe aldı. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon avro olarak gösteriliyor. Dusan Vlahovic’in yedeği konumunda bulunan Oh, şans bulduğu maçlarda ise performansıyla dikkat çekiyor. Tottenham, hem lig hem de Avrupa maçlarında takip ettiği golcü için devre arasında Beşiktaş’ın kapısını çalabilir.

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Premier Lig devinden Hyeon-gyu Oh'a yakın takip: Beklenti en az 30 milyon avro





KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ…

Siyah-beyazlı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oh’u ilk etapta satmayı düşünmüyor. Ancak en az 30 milyon avroluk bir teklif gelmesi durumunda yönetimin fikri değişebilir. Oh, şu an için yedek kalmayı sorun etmiyor gibi görünse de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak bakabilir. Özellikle Premier Lig, kariyer planlamasında önemli bir basamak olabilir. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun beğendiği isimlerden biri olan Güney Koreli futbolcuyla ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.

7 GOLE KATKI

Oh Hyeon-gyu, bu sezon forma giydiği 19 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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