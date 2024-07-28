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Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro

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Premier Lig ekibi Brighton&#039;dan Ferdi Kadıoğlu&#039;na 33 milyon euro

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu transferde rekor kırabilir. İngiliz ekibi Brighton daha önce yaptığı 27 milyon Euro'luk teklifi 33 milyon Euro'ya çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin teklifi kabul etmesi durumunda başarılı sağ bek, Türk futbol tarihini en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro ödeyerek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Fenerbahçe, şimdi de Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirebilir.

Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro - 1. Resim

TEKLİF 33 MİLYON EURO

Devlerin radarında olan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansıyla değerini katlarken, gelen transfer teklifleri de arttı.

Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro - 2. Resim

Son olarak Premier Lig ekibi Brighton, Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. İngiliz ekibi 27 milyon Euro önermiş, sarı-lacivertliler ise teklifi reddetmişti.

Mourinho'nun kalmasını istediği milli sağ bek için yeni bir öneriyle gelen Brighton, teklifini de yükseltti.

Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro - 3. Resim

Ada temsilcisi Fenerbahçe'ye Ferdi için 33 milyon Euro ödemeye hazır. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Ferdi, Sacha Boey'un 30 milyon euro'luk rekorunu kıracak.

Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro - 4. Resim

Geçen sezon sarı-lacivertli takımla 51 mücadeleye çıkan Ferdi, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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