Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 33 milyon euro

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 28 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu transferde rekor kırabilir. İngiliz ekibi Brighton daha önce yaptığı 27 milyon Euro'luk teklifi 33 milyon Euro'ya çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin teklifi kabul etmesi durumunda başarılı sağ bek, Türk futbol tarihini en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.