Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Premier Lig ekibinden Mbappe'ye çılgın teklif! Masanın üzerine 500 milyon euro bıraktılar

    Premier Lig ekibinden Mbappe'ye çılgın teklif! Masanın üzerine 500 milyon euro bıraktılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kylian Mbappe, Manchester United, PSG, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    PSG'den ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmasına rağmen Premier Lig ekipleri oyuncunun kafasını karıştırmaya devam ediyor. Manchester United'ın Fransız yıldıza önerdiği rakam yok artık dedirtti.

    Fransa Ligue 1 ekibi PSG ile yeni sözleşme uzatmayan Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

    Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifleri geri çeviren Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği öne sürülmüştü.

    Yıldız oyuncuyu radarına alan Manchester United ise rekor bir teklifle Mbappa'nin aklını çelmenin planlarını yapıyor.

    MBAPPE'YE REKOR TEKLİF: 500 MİLYON EURO

    Premier Lig'deki şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Manchester United'ın Kylian Mbappe için keseyi açacağı öğrenildi.

    İngiliz basınında çıkan habere göre Kırmızı şeytanlar, 200 milyon euroluk imza parası olmak üzere 5 sezon için toplam 500 milyon euroluk teklif yaptı.

    Yüksek ilgiye rağmen Mbappe'nin bu teklifi reddettiği ve yeni sezonda Real Madrid'de forma giyeceği belirtildi.

    PSG formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Mbappe 32 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

    PSG, 25 yaşındaki Fransız yıldız için 2018-19 sezonu başında Monaco'ya 180 milyon euro ödemişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Napoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusu - SporNapoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusuKerem Aktürkoğlu'ndan Icardi itirafı! Ankaragücü maçındaki gerçeği açıkladı - SporAnkaragücü - Galatasaray maçındaki o anları anlattıBarcelona tarafından Arda Güler'e büyük ayıp! Türk yıldızı suçladılar - SporArda Güler'e para üzerinden yüklendilerFenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı - SporFenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldıBunu da kaptırmadık! Avrupa devleri yanımıza bile yaklaşamadı: Türkiye hem birinci hem üçüncü - SporBunu da kaptırmadık! Avrupa devleri yanımıza bile yaklaşamadı: Türkiye hem birinci hem üçüncüCan Uzun milli takım tercihini yaptı! Nürnberg'in 18 yaşındaki golcüsü performansıyla büyülüyor - SporGenç yıldız golleriyle korku salıyorWanda Nara'dan çarpıcı Mauro Icardi itirafı: Bunu yapmamamı çok isterdi… - SporWanda Nara'dan çarpıcı Mauro Icardi itirafı: Bunu yapmamamı çok isterdi…
    Sonraki Haber Yükleniyor...