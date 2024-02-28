Premier Lig ekibinden Mbappe'ye çılgın teklif! Masanın üzerine 500 milyon euro bıraktılar

PSG'den ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmasına rağmen Premier Lig ekipleri oyuncunun kafasını karıştırmaya devam ediyor. Manchester United'ın Fransız yıldıza önerdiği rakam yok artık dedirtti.

Fransa Ligue 1 ekibi PSG ile yeni sözleşme uzatmayan Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifleri geri çeviren Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği öne sürülmüştü.

Yıldız oyuncuyu radarına alan Manchester United ise rekor bir teklifle Mbappa'nin aklını çelmenin planlarını yapıyor.

MBAPPE'YE REKOR TEKLİF: 500 MİLYON EURO

Premier Lig'deki şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Manchester United'ın Kylian Mbappe için keseyi açacağı öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre Kırmızı şeytanlar, 200 milyon euroluk imza parası olmak üzere 5 sezon için toplam 500 milyon euroluk teklif yaptı.

Yüksek ilgiye rağmen Mbappe'nin bu teklifi reddettiği ve yeni sezonda Real Madrid'de forma giyeceği belirtildi.

PSG formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Mbappe 32 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

PSG, 25 yaşındaki Fransız yıldız için 2018-19 sezonu başında Monaco'ya 180 milyon euro ödemişti.