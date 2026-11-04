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PSG'den Fenerbahçe'nin rakibine yarım düzine gol!

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PSG'den Fenerbahçe'nin rakibine yarım düzine gol!
Başlık ResmiPSG'den Fenerbahçe'nin rakibine yarım düzine gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası, oynanan 9 maçla başladı. Turnuvada son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 6-0 yendi. Son 9 resmi maçında galibiyet alamayan Manchester United, iki farklı geriye düştüğü Roma karşısında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasına, 9 karşılaşmayla devam edildi.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

PSG, VILLARREAL'E ACIMADI

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fransız ekibinin gollerini Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, Fabian (2) ve David Boly kaydetti.

Barcelona, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında Lamine Yamal ve Raphinha'nın (2) golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER UNITED GERİ DÖNDÜ

Son 9 resmi maçında galibiyet alamayan Manchester United, iki farklı geriye düştüğü Roma karşısında Bruno Fernandes ve Matheus Cunha'nın (2) golleriyle 3-2'lik galibiyete uzandı.

PSG'den Fenerbahçe'nin rakibine yarım düzine gol!
Başlık ResmiPSG'den Fenerbahçe'nin rakibine yarım düzine gol!

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz): 0-1

Galatasaray - Stuttgart (Almanya): 2-0

Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-2

Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya): 0-3

Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa): 0-0

Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-6

LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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