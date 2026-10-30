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Pulisic ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı

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Pulisic ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı
Başlık ResmiPulisic ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı

İtalyan devi Milan, 2023'ten bu yana takımda yer alan Christian Pulisic'in sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pulisic'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

ABD'li sağ kanat oyuncusu, Temmuz 2023'te takıma katıldıktan sonra çıktığı 141 maçta 44 gol attı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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