Rakibinin ölümüne neden olan kalecinin cezası belli oldu! "En ağır yaptırım uygulandı"

İspanya 2'nci Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan maçta Tenerife santrforu Jesus de Miguel'in ölümüne yol açan şiddetli bir faul yapan Jesus Owono ile ilgili karar çıktı. Andorra'nın 25 yaşındaki Ekvator Gineli kalecisi, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 12 maç men cezasına çarptırıldı.

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Tenerife forveti Jesus de Miguel'in (sahada kalbin durdu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti) hayatını kaybetmesine sebep olan sert müdahalesi nedeniyle Andorra file bekçisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

Jesus de Miguel

"AŞIRI GÜÇ KULLANDI"

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nden yapılan açıklamada, Owono'nun rakibine karşı aşırı güç kullandığı, davranışın niteliği ve olayın koşulları göz önüne alındığında en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.

Jesus Owono

KALECİNİN DİZİ GÖĞSÜNE GELDİ

İspanya 2'nci Futbol Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında, orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Miguel, Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Sahada kalbi duran 30 yaşındaki Tenerife futbolcusu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Jesus De Miguel'in bilincini kaybedip kalp krizi geçirdiği pozisyon.

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNLERİ"

Ekvator Ginesi Milli Takımı oyuncusu Owono, Miguel'in ölümünün ardından gelçn dönemi, "hayatımın en zor günleri" olarak nitelendirdi. Owono, geçtiğimiz hafta kulübü tarafından yayınlanan açıklamada, "Sözcük bulmakta zorlanıyorum ve yaşananları sindirmek benim için çok güç. Jesus'un kaybından dolayı büyük bir acı duyuyorum. Onu, ailesini ve onu seven tüm insanları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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