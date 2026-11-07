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Rakip Alanyaspor: Trabzonspor'da 8 eksik var

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Rakip Alanyaspor: Trabzonspor'da 8 eksik var
Başlık ResmiRakip Alanyaspor: Trabzonspor'da 8 eksik var

Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavili takım, Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle 8 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Arseniy Batagov
Başlık ResmiArseniy Batagov

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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