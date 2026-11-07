Rakip Alanyaspor: Trabzonspor'da 8 eksik var

Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavili takım, Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle 8 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Arseniy Batagov

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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