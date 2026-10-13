Rams Park'ta 45 dakikada 3 gol atıldı, 2'si sayıldı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona ile karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde üç gol atılsa da biri geçerlilik kazanmadı.

GALATASARAY İKİYİ BULDU

Müsabakanın 34. dakikasında kornerden kullanılan atışta Osimhen kafayı vurdu, Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlarla buluştu.

VAR'DAN OFSAYT KARARI ÇIKTI

İtalyan hakem Marco Guida, VAR'dan gelen uyarının ardından golün kontrolü için oyunu durdurdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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