UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'da Beşiktaş ile karşılaşacak Hapoel Beer Sheva'nın Teknik Direktörü Ran Kozuch, siyah beyazlılar karşısında oyun felsefelerini sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

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45 yaşındaki teknik adam, Batum Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"AGRESİF BİR OYUN SERGİLEYECEĞİZ"

Yarınki maçın çok zor geçeceğini anlatan Kozuch, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Agresif bir oyun sergileyeceğiz. Umarım maç sonucu da iyi olur." dedi.

Oyun felsefelerini sahaya yansıtmak istediklerini belirten Ran Kozuch, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Yarın da bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Tüm hazırlıklarımız oyun felsefemizi yansıtacak." ifadelerini kullandı.

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"HATA YAPARSANIZ SİZİ CEZALANDIRACAKLARDIR"

Savunma oyuncusu Miguel Vitor ise önceki maçlarda savunmada hatalar yaptıklarını belirterek "Hataların üzerine çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Hata yaparsanız sizi cezalandıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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