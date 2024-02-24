Real Madrid'de sevindiren Arda Güler gelişmesi! Sevilla maçı öncesi duyurdular

İspanya La Liga lideri Real Madrid, 26. hafta karşılaşmasında Sevilla'yı ağırlayacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bu maçta daha fazla süre verebileceği aktarıldı.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 26. haftada Girona ile karşılaşacak.

En yakın takipçisi Girona'nın üst üste 2 maçta aldığı mağlubiyet sonrası zirvede yalnız kalan Eflatun-beyazlılar, Sevilla'yı konuk edecek.

ARDA GÜLER DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden Marca'da yer alan haberde Joselu ve Jude Bellingham'ın sakatlıklarının ardından Arda Güler'in Sevilla maçında daha fazla süre alabileceği ifade edildi.

Bu sezon 5 resmi maçta oynayan 18 yaşındaki yıldız, 92 dakika süre aldı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, ABD kampında sakatlanarak uzun süre formasından uzak kalmıştı.