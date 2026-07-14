Menajerler, Real Madrid ile sözleşmesi biten yıldızı Beşiktaş’a önerdi. Son dokuz yıldır Madrid ekibinin formasını giyen 29 yaşındaki 10 numara için kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek…

MURAD TAMER - Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. İngiliz devi Arsenal’in Belçikalı son kanat oyuncusu Leandro Trossard ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar şimdi de 10 numara bir transferin peşinde. Orta sahada oyuncu kurucu pozisyonu için yıldız arayan Beşiktaş’a menajerler eski Real Madridli Dani Ceballos’u önerdi. Dokuz yıllık Real Madrid macerasına nokta koyan 29 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi bittikten sonra Madrid ekibinden ayrıldı. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun transferi için Beşiktaş cephesinde sıcak saatler yaşanıyor.

Dani Ceballos

ITALİANO KARAR VERECEK

Piyasa değeri 7 milyon avro olarak gösterilen Ceballos’un ‘fırsat’ transferi olabileceğini düşünen Beşiktaşlı yöneticiler tecrübeli yıldızı teknik direktör Vincenzo Italiano’ya sundu. İtalyan çalıştırıcının oyuncuyla ilgili yapacağı teknik değerlendirmenin ardından transfer sürecinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı netleşecek. Italiano ‘Alınsın’ derse oyuncu ve menajeriyle yeniden temasa geçilecek. 1,79 metre boyundaki futbolcunun menajerliğini aile fertleri yapıyor. Ceballos’u altyapısından yetiştiği kulüp olan Real Betis de istiyor.

REAL’DE OLMADI

Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olarak gösterilen Dani Ceballos, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 23 maça çıkarken 826 dakika sahada kaldı, gol katkısı yapamadı.

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