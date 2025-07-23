Refik Anadol'un Messi eseri satıldı! Unutulmaz golün değeri dudak uçuklattı

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol'un yapay zeka destekli "A Goal in Life" adlı projesiyle sanat eserine dönüştü. Christie's müzayedesinde 1,8 milyon dolara satılan çalışma, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) aracılığıyla eğitim projelerine aktarılacak.

Lionel Messi'nin 2009 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, A Goal in Life projesi ile tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürüldü. Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak.

"HAFIZA TAPINAĞI" VİDEOSU

Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlendi; oyuncunun kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı.

1,8 MİLYON DOLARA SATILDI

New York'ta 12-22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Çalışma açık artırmada 1 milyon 865 bin dolara satıldı.

Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.

10 GÜNDE 3 BİN 500 ZİYARETÇİ

Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi, 10 günde eserle buluştu. Eserle ilgili 927 basın yayını çıktı ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı.