Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim

    Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de mücadele eden Anadolu takımlarıyla ilgili eleştiriler yaparak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rıdvan Dilmen&#039;den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim
    Galatasaray, Rıdvan Dilmen, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 23. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

    TV8.5 kanalında maçı yorumlayan Dilmen, "Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim

    RIDVAN DİLMEN: OKAN BURUK LİGİ YUTMUŞ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Dilmen, "Okan Buruk bu ligi yutmuş. Hiç kimsenin yapmadığı, herkesin bu maçlarda son 20 dakikada yapacağı şeyleri devrede yapıyor. Okan Buruk dakika 30'da falan uyandı. Diğer maçlardan farklı olduğunu gördü. Taraftarlara kalkın diye hareketlerde bulundu. Baktı rakibin üçlü blok çok uzun silkeledi takımı ve taraftarı." dedi.

    Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim

    'FUTBOLCULAR GELİP SARILACAK'

    Lucas Torreira'ya ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek." görüşlerini aktardı.

    RIDVAN DİLMEN: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

    Süper Lig'deki Anadolu takımlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayRıdvan Dilmen
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Okan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı - SporBoey, Angelino derken iki ayrılık dahaNBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti - SporNBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçtiArda Güler Ancelotti’yi hayran bıraktı! Attığı muhteşem gol taraftarı heyecana boğdu - SporArda Güler Ancelotti’yi hayran bıraktı! Attığı muhteşem gol taraftarı heyecana boğduTrabzonspor'dan ayrılan Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gitti! Forma giyeceği takım açıklandı - SporAbdülkadir Ömür Trabzonspor'a veda ettiKartal'da isyan var! Yönetimin vaatlerini yerine getirmemesi Beşiktaş taraftarını öfkelendiriyor - SporKartal'da isyan var! Yönetimin vaatlerini yerine getirmemesi Beşiktaş taraftarını öfkelendiriyorOkan Buruk Kuntz'a özendi 70'ten sonra inadından vazgeçip Gaziantep'i devirdi - SporHerkes bu işin onunla gitmeyeceğini söylüyorÇağlar Söyüncü sırtına çubuklu formayı geçirdi: Kupalar kazanacağız - SporÇağlar Söyüncü sırtına çubuklu formayı geçirdi: Kupalar kazanacağızGalatasaray'dan transfer atağı! Okan Buruk isimleri açıkladı - SporOkan Buruk isimleri açıkladıTrabzon kabus görüyor! Bordo mavililer evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu - SporTrabzon kabus görüyor! Bordo mavililer evinde Kasımpaşa'ya mağlup olduBarış Alper direği yıktı geçti! Galatasaray geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı devirdi - SporBarış Alper direği yıktı geçti! Galatasaray geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı devirdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...