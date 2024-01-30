Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de mücadele eden Anadolu takımlarıyla ilgili eleştiriler yaparak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 23. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

TV8.5 kanalında maçı yorumlayan Dilmen, "Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: OKAN BURUK LİGİ YUTMUŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Dilmen, "Okan Buruk bu ligi yutmuş. Hiç kimsenin yapmadığı, herkesin bu maçlarda son 20 dakikada yapacağı şeyleri devrede yapıyor. Okan Buruk dakika 30'da falan uyandı. Diğer maçlardan farklı olduğunu gördü. Taraftarlara kalkın diye hareketlerde bulundu. Baktı rakibin üçlü blok çok uzun silkeledi takımı ve taraftarı." dedi.

'FUTBOLCULAR GELİP SARILACAK'

Lucas Torreira'ya ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek." görüşlerini aktardı.

RIDVAN DİLMEN: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Süper Lig'deki Anadolu takımlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim. Koca 45 dakika kendi yarı sahandasın. Rakibe tehdit sıfır. Bütün maçları izliyorum böylesini görmedim." dedi.