Rıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu. Dilmen, Jayden Oosterwolde ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'yü 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda yara almadı.

Karşılaşmayı TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski ve Jayden Oosterwolde için yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e de değinen Dilmen, "Türkiye'den Bayern seviyesine, Manchester seviyelerine gidecek iki oyuncu var demiştim. Biri Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu. Temposunu artırdığı zaman Szymanski'dir bir diğer adaydır." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: UNUTMAYIN BU SÖZÜMÜ

Ayrıca bu sezon İsmail Kartal'ın stoperde şans verdği Jayden Oosterwolde ile ilgili iddialı bir çıkışta bulunan Rıdvan Dilmen, Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'ye en çok para kazandıracak fubolculardan biri olacağını belirterek "Unutmayın bu sözümü, bir yere yazıyorum bunu" dedi.