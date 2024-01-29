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    • Rıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı

    Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu. Dilmen, Jayden Oosterwolde ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rıdvan Dilmen&#039;den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı
    Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Rıdvan Dilmen, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'yü 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda yara almadı.

    Karşılaşmayı TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski ve Jayden Oosterwolde için yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

    Galatasaray'dan 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e de değinen Dilmen, "Türkiye'den Bayern seviyesine, Manchester seviyelerine gidecek iki oyuncu var demiştim. Biri Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu. Temposunu artırdığı zaman Szymanski'dir bir diğer adaydır." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı

    RIDVAN DİLMEN: UNUTMAYIN BU SÖZÜMÜ

    Ayrıca bu sezon İsmail Kartal'ın stoperde şans verdği Jayden Oosterwolde ile ilgili iddialı bir çıkışta bulunan Rıdvan Dilmen, Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'ye en çok para kazandıracak fubolculardan biri olacağını belirterek "Unutmayın bu sözümü, bir yere yazıyorum bunu" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeJayden OosterwoldeRıdvan Dilmen
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı
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