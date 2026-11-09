Rıdvan Dilmen'in Sergen Yalçın şaşkınlığı: Yorumlarının etkisinde kaldı

Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1 'inci Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Yorumcu Rıdvan Dilmen, kritik maçlar öncesinde Yalçın'ın tercihlerini değerlendirdi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, 26 kişilik aday kadroyu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerini yorumladı.

Sergen Yalçın - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"KEREM'İN ALINMAMASI NORMAL"

TV8'de konuşan Dilmen, “Enes Ünal önemli. Çapraz bağları kopmuştu. Ben çok beğeniyorum onu, bizim için önemli bir oyuncu. İnşallah fizik olarak toparlamıştır. Sergen hocanın tercihleri bunlar. Kerem'i (Aktürkoğlu) almamasını normal karşılıyorum. Formsuz bir oyuncu alınmaz, toparladığı zaman alınabilir" dedi.

Rıdvan Dilmen

"MERT MÜDÜR'Ü ALMASI GEREKİYORDU"

Rıdvan Dilmen, “İrfan Can'la (Kahveci) ilgili de o tip oyuncular çok zaten, İrfan Can tarzında oyuncular olduğu için... Fakat Mert Müldür konusunda kesinlikle alması gerekiyordu. Bence dijitaldeki yayınlarının etkisinde kaldı. Zeki dışında orijinal bir sağ bek yok. Zeki hatta bazen Juventus'ta stoper de oynuyor. Mert Müldür her eve lazım oyuncu profilinde. Karakterli, profesyonellik anlayışı iyi. Yine 3 gün arayla oynayacağız Fransa maçını. O yüzden de dikkatimi çekti, alınmamasına şaşırdım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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