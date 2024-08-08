Ringlerin kraliçeleri! Paris'te tesellimiz boksörler

Fransa’da en büyük başarıyı ringde yakaladık. Fırtına gibi esen boksörlerimizden Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş finale çıktı. Esra Yıldız Kahraman yarı finali kaybetse de bronzu kaptı.

Olimpiyatta Türk halkının hiç kuşkusuz en fazla heyecanlandığı ve merakla takip ettiği Filenin Sultanları… Olimpiyat tarihinde ise en fazla madalyamız güreş ve halterde gelirken Paris’te ezber bozan ve bizi daha fazla heyecanlandıran bir branş vardı. O da kadınlarımızın boks müsabakaları…

Tokyo’da Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu ile gururlandığımız ringde şu ana kadar üç madalyayı garantiledik. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş finale kadar yükseldi. Gümüş madalyalar cepte ama biz onlardan altın bekliyoruz. Bir diğer gururumuz Esra Yıldız Kahraman da finalin eşiğinden dönse de bronz madalyaya uzandı.

HATİCE SAHNE ALIYOR

Paris Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalyayı garantileyen Hatice Akbaş bugün saat 23.51’de final maçına çıkacak. Ülkemizi altın madalya ile gururlandırmak istediğini belirten Hatice’nin rakibi Çinli Yuan Chang. Buse Naz Çakıroğlu’nun Çinli Yu Wu ile final mücadelesi ise yarın Roland-Garros’ta olacak.

Şu ana kadar Türkiye dört madalya kazanabildi. Okçuluk takımımız üçüncülük kürsüsüne çıkarken atıcılıkta 10 metre havalı tabanca karma takımıyla gümüş, millî güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu ile de bronz madalya kazandık. Olimpiyat tarihinde madalyada üçüncü sırada olduğumuz tekvandoda ise elimiz boş kaldı.

KAHRAMANSIN ESRA

Paris 2024’te dördüncü madalyamız millî boksörümüz Esra Yıldız Kahraman’dan geldi. Sporcumuz yarı final maçında Tayvan’dan Lin Yu Ting’le karşılaştı. Çok çalışan Esra uzun kollu rakibinden aldığı kontra yumruklar sebebiyle üç raundu da kaybetti ve ülkemize bronz madalya kazandırdı. Ting 2023 Dünya Boks Şampiyonası’nda cinsiyet testini geçemediği için diskalifiye edilmişti.

ÇAKIROĞLU: DÖVÜŞMEDEN DÖNMEM

Paris’te final gören 50 kilodaki boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, iddialı mı iddialı! Buse Naz, “Burada istediğimiz tek şey Tokyo’dan sonra tekrar final oynamaktı. Bunun haricinde düşündüğümüz hiçbir şey yoktu. Ekibim ve benim tek istediğimiz şey, altın madalyayı alarak evimize dönmek” dedi.

Bir de anısını anlatan Çakıroğlu “Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros’ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, ‘Orada dövüşmeden dönmem’ demiştim. Çok şükür Roland-Garros’ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim” ifadesini kullandı.