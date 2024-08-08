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Türk boksörün protestosu Paris'te gündem oldu! Esra Yıldız Kahraman'dan 'XX' göndermesi

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Türk boksörün protestosu Paris&#039;te gündem oldu! Esra Yıldız Kahraman&#039;dan &#039;XX&#039; göndermesi

Spor Haberleri

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde mağlup olduğu ve daha önce cinsiyet testini geçemeyen boksörle dövüşmesine “X kromozomu” işareti yaparak tepki gösterdi.

Esra Yıldız Kahraman, 2023’te yapılan DNA testlerinde XY kromozomu bulunduğu iddia edilerek Dünya Şampiyonası’ndan men edilen boksör Lin Yu Ting’e yenildikten sonra “XX” işareti yaptı.

Son dünya şampiyonasından men edilen Yu Ting için Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) gönderdiği mektubunda "Yapılan testosteron testleri neticesinde Lin Yu-Ting ve Imane Khelif gerekli uygunluk testlerini karşılayamadı ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarının kesin olduğunu" yazmıştı.

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ESRA YILDIZ KAHRAMAN: PES ETMEYECEĞİM

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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