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Rizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Sowe'un iki golüyle kazandı

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Rizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Sowe'un iki golüyle kazandı
Başlık ResmiRizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Soweun iki golüyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-mavili ekibe üç puanı getiren isim, fileleri iki kez havalandıran Ali Sowe oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Yeşil-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Ali Sowe kaydederken Rizespor, ligde 5 maç aradan sonra üç puan sevinci yaşadı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 31. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. İbrahim Olawoyin'in hazırladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturan Sowe, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Ancak Erzurumspor FK'nin cevabı gecikmedi. Konuk ekip, 37. dakikada İbrahim Yalatif Diabate'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Çaykur Rizespor, aradığı golü 66. dakikada buldu. Adedire Mebude'nin asistinde bir kez daha sahneye çıkan Ali Sowe, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Rizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Soweun iki golüyle kazandı
Başlık ResmiRizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Soweun iki golüyle kazandı

5 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır galibiyet alamayan Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, hasretini sona erdirdi. Puanını 14'e yükselten yeşil-mavili ekip, çıkış yakalamak adına önemli bir galibiyete imza attı.

Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

Rizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Soweun iki golüyle kazandı
Başlık ResmiRizespor, Erzurumspor FK karşısında Ali Soweun iki golüyle kazandı

MİLLİ ARANIN ARDINDAN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de milli ara sonrasında Çaykur Rizespor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

Erzurumspor FK ise 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Göztepe'yi sahasında konuk edecek.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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