Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Çizme ekibinin Avrupa’dan birçok takımın transfer listesinde olan savunma a için elini çabuk tutmak istediği öne sürüldü.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak seçim her şeyin önüne geçse de taraftar gidecek ve geleceklere bakıyor.

KONGRE GÖLGESİNDE...

Mevcut başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise yapacakları transferlerden söz ediyor. Son dönemde ise kadrodaki yıldızlarla ilgili transfer iddiaları hem sevindirecek hem de can sıkacak türden. İşin sevindirici kısmı Roma’nın Jayden Oosterwolde için gözünü karartmış ve ciddi bir rakamı gözden çıkarmaya hazır olması. Şampiyonlar Ligi bileti alan İtalyan ekibinin sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu için 20 milyon avro bonservis ödeyebileceği iddia ediliyor.

ASENSİO’YA İLGİ

Roma’nın erken davranarak Almanya’dan Leipzig ve Schalke, Portekiz’den Porto ve Benfica, Fransa’dan Lyon ve İngiltere’den Everton’ın istediği yıldız ismi bir an önce bitirmek istediği vurgulanıyor. Bir diğer ayrılık iddiası ise taraftarı üzecek türden. Çünkü bu konudaki özne; Marco Asensio. Geçen sezona damga vuran İspanyol yıldızın belirsizlik ve yeni yapılanma nedeniyle ülkesinden gelecek tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor. Atletico Madrid başta olmak üzere İspanya’dan üç kulübün Asensio ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu konuda kongre sürecinin beklendiği belirtiliyor.

NAPOLİ’DE KALICI MI? ANTONİO CONTE KAFA KARIŞTIRDI

İtalyan ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Antonio Conte’nin durumu ne olacak. Fenerbahçe’de başkan adaylarının da görüştüğü isimler arasında gösterilen ve yıllık 15 milyon avro istediği belirtilen İtalyan teknik adam Napoli’deki lüks evinin kira sözyeşmesini bir yıl daha yeniledi. Bu karar İtalya’da kalacağı şeklinde yorumlandı.

KONGRE YORUMU: F.BAHÇE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni Kurban Bayramı’nın 4. gününde yapıldı. Başkan Sadettin Saran, önümüzdeki hafta yapılacak kongreyi işaret edip “Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun” dedi.

MALLORCA DA TAMAM: MURİÇ İÇİN 10 MİLYON €

Fenerbahçe eski golcüsüne kavuşuyor. İtalyan medyasının iddiasına göre; sarı lacivertliler 32 yaşındaki golcü oyuncu için 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. 18 milyon avro isteyen Mallorca’nın iknasında Muriç’in etkili olduğu belirtiliyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yarın İspanyol ekibinin yöneticileriyle masaya oturup işi resmiyete dökeceği ifade ediliyor.

