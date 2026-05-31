Türk savunma sanayisinin yeni projelerinden GEZGİN Millî Müşterek Seyir Füzesi’nin ilk görselleri ortaya çıktı. TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve farklı platformlardan fırlatılabilme kabiliyetiyle öne çıkan füzenin, uzun menzilli hassas vuruş yeteneğiyle savunma kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı GEZGİN füzesi, ilk kez görseliyle sosyal medyada boy gösterdi. TÜBİTAK-SAGE tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve denizaltı testlerini başarıyla geçen bu seyir füzesi, kara, hava ve deniz platformlarından fırlatılabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Bin kilometre mesafeye sahip olan GEZGİN Millî Müşterek Seyir Füzesi, Türkiye’nin savunma alanındaki teknolojik atılımlarının en kritik projelerinden biri.

GEZGİN’in denizaltından fırlatılışı temsilî olarak böyle maket yapıldı.

Füze mesafesinin 1.400-1.600 kilometreye kadar da artırılabileceği ifade ediliyor. Adından da anlaşılacağı gibi, “gezgin” özelliğiyle farklı platformlardan atılabiliyor ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetine sahip…

GEZGİN adı gibi ‘gezgin’ ve denizaltı dâhil her platformdan atılıyor.

GEZGİN’in deniz platformlarının yanı sıra MİDLAS Millî Dikey Atım Sistemi’ne ve F-16’lara da entegre edilmesi hedefleniyor.

