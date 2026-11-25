Belçika'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile oynadığı maçın ardından 16 yıllık milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyuran Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun kararıyla ilgili dikkat çeken iki açıklama geldi.

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Belçika Futbol Federasyonu yöneticilerinden Simon Mignolet, sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Romelu Lukaku'nun milli takımdan emeklilik kararıyla ilgili konuşurken; Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de 33 yaşındaki forvetle ilgili soruyu cevapladı.

Romelu Lukaku, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki İtalya maçının ardından Belçika Milli Takımı'na veda etmişti.

"PİŞMAN OLURSA KAPI HER ZAMAN AÇIK"

Belçika basınından HLN'ye konuşan Mignolet, "Romelu'nun bu kararı son iki milli takım maçında yaşananlara dayanarak almadığını biliyorsunuz. Bir şeyi sonlandırmak istiyorsanız bunu rasyonel bir şekilde düşünürsünüz. Ama bunun için Romelu'yu suçlamalı mıyız? Romelu, Belçika futbolunun efsanesi, en golcü oyuncumuz, her zaman takımımızda olmasını istediğimiz biri. Gelecekte kararından pişman olursa, kapı her zaman açık" dedi.

Dünyaca ünlü Belçikalı forvet, Fenerbahçe'de 17 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

"MİLLİ TAKIMIN EFSANELERİNDEN"

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olacak Bayern Münih'te Vincent Kompany'ye, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Belçikalı bir gazeteci tarafından Lukaku'nun bu kararıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Vincent Kompany

Belçikalı teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, çoğunlukla maçlara hazırlanmakla meşguldüm. Bu yüzden her detayı bilmiyorum. Ayrıca şu andaki konumuzun dışında (gülerek). Romelu, Belçika futbolunun ve milli takımının efsanelerinden. Gelişimine ve 94 golle veda etmesine tanık olmak harikaydı. Ben başladığımda rekor 30 goldü. Bunu bir an için bir kenara bırakalım ve sadece olumlu yönlere odaklanalım. Romelu gibi biri emekli olduğunda, artık detaylar önemli olmuyor. Romelu, Eden Hazard gibi isimlerin yanında yerini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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